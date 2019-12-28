Откаты 10-15%: В полиции рассказали подробности дела о взятках в ДЖКХ Николаева

Полиция задержала чиновницу департамента ЖКХ Николаевского горсовета на взятке в 20 тысяч гривен, и это не один случай вымогательства «откатов».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 28 декабря полицейские проводят следственные мероприятия в здании ДЖКХ горсовета в рамках уголовного производства по факту возможных хищений бюджетных денег во время проведения строительных работ. Также по информации «Преступности.НЕТ» задержана начальник управления технадзора департамента ЖКХ Татьяна Гордиенко. Она подозревается в систематическом получении неправомерной выгоды от руководителей подрядных организаций. Данные факты зафиксированы на видео и аудио.

Как уточняют в полиции, в своем рабочем кабинете 45-летняя чиновница получила часть неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен. За деньги подрядчику обещали подписать акты выполненных работ по недостоверными сведениями относительно объема выполнения работ, от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения женщиной части присвоенных денежных средств в своем служебном кабинете, выносил денежные средства из помещения в служебный автомобиль и в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, передавал руководительнице.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица департамента ЖКХ Николаевского городского совета с января 2019 и по настоящее время в сговоре осуществляли заключение договоров на выполнение работ с «подконтрольными» им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали «откаты» в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.

К своей противоправной деятельности чиновники привлекли руководительницу одного из управлений ДЖКХ. Противоправные указания руководство предоставляло ей во время разговоров тет-а-тет или с помощью мессенджеров WhatsApp и Viber. Далее она, злоупотребляя служебным положением, осуществляла подписание актов выполненных работ ряда «подконтрольных» предприятий, без фактической проверки объемов и качества выполнения работ. Как следствие это приводило к завышению фактической стоимости выполненных работ и необоснованного перечисления бюджетных денег субъектам хозяйственной деятельности.

Сейчас в помещении департамента ЖКХ НГС и по месту жительства и регистрации фигурантов проводятся санкционированные обыски с целью выявления и фиксации следов преступления и совершенного уголовного преступления, денежных средств полученных преступным путем и документации.

Уголовное производство квалифицировали по части 3 статьи 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в сентябре 2018 года прокуратура сообщила о подозрении чиновнице ДЖКХ Гордиенко по части 1 статьи 364 и части 1 статьи 366 Уголовного Кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением, служебный подлог»).