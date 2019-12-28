В Украине полиция выявила хакеров, которые на заказ взломали более 20 тысяч серверов по всему миру

Киберполиция разоблачила хакерскую группу в заказных изломах удаленных серверов пользователей.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Украины.

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области установили всех участников этой группы. В ее составе были трое украинцев и один иностранец. Все они были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США.

Киберполиции установила, что преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа «stealer», превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.

Кроме того, часть «сломанных» серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списание денег с банковских карточек, майнинг и тому подобное.

Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.

Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на нескольких их электронных кошельках было обнаружено почти 80 тысяч долларов.

Для координации действий всех членов международной хакерской группировки, общение и связь между ними происходила через скрытые мессенджеры.

У фигурантов изъята компьютерная техника дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.

По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.

Следователи готовят международно-правовое поручение в части фиксации цифровых следов преступлений за пределами Украины, документирования преступной роли и привлечения к уголовной ответственности иностранца, причастного к деятельности преступной группы.

Напомним, как в Днепре хакер похитил миллион гривен у пользователей банкоматов и его арестовали с залогом в 38 тысяч гривен.