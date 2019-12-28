Суд для обмена отпустил обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев – противники этого устроили драку и протестуют у СИЗО

В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года — Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Также суд отменил домашний арест двоим другим экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

Об этом сообщает Hromadske.

Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014-го, трое других — Янишевский, Маринченко и Тамтура — с февраля 2015 года. В октябре 2019 года суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре — его отправили на ночной домашний арест, а Александра Маринченко отправили под круглосуточный арест с 19 декабря 2019 года.

Как подтвердил прокурор Сергей Куцый, бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстрелах на Майдане, в списках на обмен. В связи с этим прокуроры и просили изменить им меру пресечения.

Защита экс-беркутовцев также просила отменить им меру пресечения. Однако, если прокуроры настаивают на изменении меры пресечения, мотивируя это обменом заключенных, то защита обвиняемых мотивирует свои ходатайства тем, что убеждена в невиновности обвиняемых.

Адвокат семей Героев Небесной сотни, Елена Сторожук заявила во время рассмотрения дела, сторона потерпевших поддерживает обмен пленных, но не ценой того, что ломается государственное устройство. По словам адвоката, если экс-беркутовцы будут на неподконтрольной территории, то не будет возможности продолжить суд.

Также издание отмечает, что пока суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, из судебного процесса полностью исключили прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана. Вместо них назначили новых — Сергея Куцего, Виталия Суботина, Александра Шеваленка. Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

До этого, отвечая на вопрос журналиста hromadske о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам, Рябошапка сказал: «Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет».

В то же время, и возле здания суда, и возле Лукьяновского суда собрались противники того, чтобы бывшие сотрудники спецподразделения вышли на волю.

По словам одного из организаторов акции протеста Романа Синицына, возле здания суда произошла драка, когда сотрудники полиции вывозили двоих экс-беркутовцев. Протестующим противостоят сотрудники полиции.

«Двух беркутов с дракой вывезли из под суда. Встретимся под СИЗО, остальные трое там», - написал Синицин.

На данный момент участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на все девять выездов из изолятора.