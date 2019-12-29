В Запорожье в больнице зарезали мужчину, который был госпитализирован после ранения на улице 18+

В субботу ночью, 28 декабря, в Запорожье в 5-й горбольнице был убил 41-летний мужчина, которого неделю назад пытались убить в Заводском районе. Тогда он получил травму глаза и был госпитализирован.

Об этом сообщают местные СМИ.

Информацию о преступлении подтвердили и в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

«В 01:40 в Вознесеновское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в больнице по улице Победы в городе Запорожье произошло убийство. Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения последний скончался», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейским понадобилось полтора часа, чтобы раскрыть преступление.

«Сотрудники управления уголовного розыска и Вознесеновского отделения полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Сейчас мотив преступления устанавливается», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Продолжается досудебное расследование.

Стоит отметить, что убитый ночью 21 декабря на улице Вроцлавской получил травму из травматического оружия. Тогда нападавший не был задержан. А потерпевший с травмой глаза был госпитализирован в больницу.

По информации издания «Суббота», убитый имел отношение к уголовному миру.

«Известно, что жертвой стал представитель уголовного мира, который находился в травматологическом отделении. Преступник в маске и бахилах зашел в приемное отделение, спросил у персонала о том, как попасть в аптеку, получив ответ, прошел в больницу. Войдя в травматологическое отделение, мужчина представился родственником пациента. Он пробыл в палате несколько минут, а затем покинул больницу. После этого медсестра зашла в палату и обнаружила потерпевшего мёртвым. Ему перерезали горло. Другие пациенты, которые находились в палате сообщили, что ничего не видели, так как спали. Убийца попал на камеры наблюдения», – сообщает издание.

Напомним, ранее в Берлине неизвестный ударом ножа убил сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.