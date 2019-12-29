В Луцке мужчина ограбил частное почтовое отделение – вскоре его задержали

В пятницу утром, 27 декабря, в дежурную часть ГУНП в Волынской области поступило сообщение о совершении разбойного нападения с применением оружия на частное отделение почтовой связи, на проспекте Свободы в Луцке. В результате преступления пострадал сотрудник заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

В субботу, 29 декабря, полицейские Волыни по подозрению в совершении этого преступления задержали 55-летнего мужчину.

– Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции задержали разбойника. Им оказался 55-летний житель. У него правоохранители изъяли ряд предметов, которые являются вещественными доказательствами по делу, – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Петр Шпига.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разбое, соединенном с проникновением в помещение. После объявления задержанному о подозрении в инкриминируемом преступлении, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее киевские оперативники задержали преступную группу, которая в Николаеве совершила разбойное нападение на местную жительницу. В организации вооруженного нападения на женщину обоснованно подозревается ее бывший сожитель, который вместе с тремя подельниками взял потерпевшую в заложники и потребовал от ее родственников деньги.