В Николаевском СИЗО в посылках нашли дрожжи, которые прятали в пирожки и в сахар, и каннабис

В Николаевском следственном изоляторе при осмотре посылок нашли запрещенные вещества.

Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

При осмотре посылок было обнаружено и изъято две сим-карты мобильной связи в сдобе; сухие дрожжи весом 70 граммов в сдобе; смесь сухих дрожжей с какао общим весом 1,36 килограмм, смесь сухих дрожжей с сахаром общим весом один килограмм. По данным случаями изъятия запрещенных предметов составлены административные протоколы в соответствии с требованиями статьи 188 КУоАП.

А также при осмотре еще одной посылки, поступившей на имя заключенного Б., было обнаружено и изъято в прозрачном полиэтиленовом пакете вещество растительного происхождения серо - зеленого цвета.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Данный случай зарегистрирован в книге единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции.

Напомним, как в Кропивницком СИЗО «смотрящий» Арсен поднял бунт из-за того, что его хотели вывезти в изолятор временного содержания Нацполиции. Также этот заключенный избил сотрудницу изолятора.

После бунта в Кропивницком СИЗО на месяц ввели особый режим, а «смотрящего» передали полицейским.