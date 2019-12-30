В Йемене мятежники обстреляли из ракет военный парад – есть погибшие и раненые

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, среди убитых и раненых оказались дети, которые играли возле площади Аль-Самуда, рядом с которой проходил парад.

По словам одного из источников, причастными к инциденту являются сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они, как отметил источник, устроили взрыв, направив к трибуне с курсантами беспилотник со взрывчаткой.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на медиков, число жертв может возрасти, так как среди пострадавших есть те, кто находятся в критическом состоянии.

Местные силовики, по данным телеканала, задержали троих повстанцев-хуситов, которые подозреваются в причастности к произошедшему. По версии Al Arabiya, ракета по участникам парада была выпущена из города Дамт.

نقل الجرحى من تفجير الضالع إلى عدد من مستشفيات المنطقة pic.twitter.com/Ebh8YLMkCA — العربية (@AlArabiya) December 29, 2019

Напомним, как в Йемене террорист-смертник подорвал себя в очереди военных за зарплатой - погибло более 40 военнослужащих.