ФСБ благодаря информации разведки США задержала двоих россиян, которые готовили теракт в Петербурге

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

ФСБ 27 декабря задержала двоих россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на ведомство. 

По информации ФСБ, задержанные планировали совершить теракты в местах массового скопления людей. Данные об этом ведомство получило от партнеров из США. 

У задержанных изъяли материалы, подтверждающие подготовку ими терактов, отметили в ФСБ. Против них возбуждено дело о приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК) и участии в деятельности террористической организации (ст. 205.1 УК). 

Стоит отметить, что пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. 

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.  Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении.

 Напомним, ранее ФСБ России заявила о задержании гражданина РФ, якобы сторонника «Правого сектора», который по их информации собирался устроить теракт в Мурманске.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность