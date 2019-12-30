ФСБ благодаря информации разведки США задержала двоих россиян, которые готовили теракт в Петербурге

ФСБ 27 декабря задержала двоих россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на ведомство.

По информации ФСБ, задержанные планировали совершить теракты в местах массового скопления людей. Данные об этом ведомство получило от партнеров из США.

У задержанных изъяли материалы, подтверждающие подготовку ими терактов, отметили в ФСБ. Против них возбуждено дело о приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК) и участии в деятельности террористической организации (ст. 205.1 УК).

Стоит отметить, что пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ФСБ России заявила о задержании гражданина РФ, якобы сторонника «Правого сектора», который по их информации собирался устроить теракт в Мурманске.