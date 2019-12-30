В США мужчина убил в церкви двух людей – прихожане его застрелили

В американском штате Техасе (США) В воскресенье, 29 декабря, во время службы в церкви произошла стрельба. Мужчина убил двух человек и сам был застрелен прихожанами.

Об этом сообщает CBS.

Перестрелка в христианской церкви случилась недалеко от города Форт-Уэрт. В результате кроме нападавшего – двое погибших и один находится в критическом состоянии.

По словам чиновника из Департамента общественной безопасности Техаса Джеффа Уильямса, огонь по нападавшем был открыт после первого же его выстрела. Тех, кто остановил агрессора, Уильямс называет «героическими прихожанами».

Напомним, как в 2017 году в Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви во время службы. Тогда были убиты 27 человек, 24 – ранены.