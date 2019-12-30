На Николаевщине полиция задержала мужчину из-за интима с 13-летней девочкой

В Первомайске правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который имел интимные отношения с малолетней девушкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

28 декабря около 16:00 в отдел полиции обратилась работница Первомайского центра реабилитации детей с сообщением о том, что 13-летняя воспитанница их заведения ушла из учреждения и не вернулась.

Полицейские в течение нескольких часов установили местонахождение беглянки. Как выяснилось, все это время она находилась вместе со своим 40-летним знакомым, который несмотря на ее возраст, вступил с ней в половую связь.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. По процессуальной поддержки местной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 152 Уголовного кодекса («Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия»), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, как в Арбузинском районе Николаевщины 14-летняя девочка заявила, что её изнасиловал 27-летний знакомый. О преступлении в полицию заявила мать школьницы. Женщина рассказала полицейским, что в сентябре знакомый ее дочери, когда в доме не было других взрослых, применил к девочке физическую силу и изнасиловал ее. В результате выяснилось, что девочка беременна, из-за чего пришлось делать искусственное прерывание беременности.