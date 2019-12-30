На Николаевщине произошел конфликт со стрельбой – один человек убит, второй – в реанимации

В Николаевской области произошел конфликт с применением охотничьего ружья, в результате которого один человек погиб, а второй оказался в реанимации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

29 декабря около 17:20 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новогеоргиевка Баштанского района из охотничьего ружья убит 27-летний местный житель.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. В это время сам 57-летний убийца нуждался неотложной медицинской помощи, получив огнестрельные ранения руки и ноги. Без сознания его доставили в больницу, где сейчас он и находится под охраной полиции.

Полицейские выяснили, что в тот день компания местных жителей, в которой было около пяти человек, праздновали закрытие охоты. Затем они приехали к знакомому, требовать возврата долга, двое начали бить мужчину, другие находились во дворе.

Ссору услышал брат пострадавшего, который живет по соседству, и вышел на порог выяснить, что происходит. Когда к нему во двор зашел один из конфликтующих, в ответ домовладелец выстрелил из охотничьего ружья, попав мужчине в голову.

После преступления мужчина зашел в дом брата и сообщил об убийстве. Среди присутствующих граждан был и брат погибшего. Убедившись в словах злоумышленника, он пошел домой, неподалеку от места инцидента, взял свое ружье и расстрелял убийцу брата.

Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, а 45-летнего брата погибшего, который стрелял в злоумышленника, следователи задержали в порядке статье 208 УПК Украины.

Одному фигуранту преступления инкриминируют покушение на убийство (часть 3 статьи 15 часть 1 статьи 115 УК). Относительно самого убийцы начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении под охраной полицейских.

Обоим гражданам грозит до 15 лет лишения свободы. С места происшествия правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы гильзы 12-го калибра и оружие. Продолжаются следственные действия.