В Судане 27 человек приговорили к смертной казни за убийство протестующего

Суд в Судане приговорил к смертной казни 27 сотрудников службы безопасности за пытки и убийство задержанного митингующего во время протеста против бывшего президента страны Омара аль-Башира.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

«Суд в Судане приговорил 27 сотрудников службы безопасности Судана к смертной казни за пытки и убийство митингующего, которого задержали во время восстания против... Омара аль-Башира в начале этого года», - сообщили в СМИ.

Отмечается, что смерть школьного учителя Ахмеда аль-Хаира стала ключевым моментом в восстании, которое в результате привело к отстранению от власти аль-Башира.

Напомним, как год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили президента Омара аль-Башира от власти.

В декабре этого года суд признал бывшего президента Судана Омара аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения.