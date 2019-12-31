Адвокаты экс-беркутовцев, которых по обмену отдали в ОРДЛО, просят Президента пересмотреть дела Майдана и дать объективную оценку силовикам

Адвокаты бывших сотрудников подразделения МВД «Беркут» Стефан Решко, Игорь Варфоломеев и Александр Горошинский обратились к Президенту Украины с просьбой дать адекватную оценку событий февраля 2014 года на Майдане и амнистировать всех их участников, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.

Соответствующее обращение в Facebook опубликовал адвокат Александр Горошинский.

Как известно, в числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников «Беркута», которые обвиняются в убийствах на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.

Адвокаты отмечают, что передача по обмену экс-сотрудников «Беркута» является не попыткой избежать суда и наказания, а вынужденной мерой.

Юристы отмечают, что событиям на Майдане была дана необъективная оценка, действия протестующих несколько лет власть героизировала, а действия в то время сотрудников милиции и других силовиков порицались.

Таким образом, по мнению адвокатов, действия силовиков неправильно оценивает значительная часть населения, а уголовные производства имеет признаки политических и не оставляют возможности эффективно доказывать правоту в судах.

Напомним, что Президент Зеленский заявил, что «если бы у него было 100 беркутовцев, то он бы их отдал, чтобы получить одного разведчика».