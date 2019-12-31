Пограничники задержали двух преступников на границе с Ужгородом и в «Жулянах» - одного пять лет искал Интерпол

30 декабря, ночью, пограничники задержали сразу двух преступников в пунктах пропуска «Ужгород» и «Жуляны».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На Закарпатье, на пункте пропуска «Ужгород» задержали 33-летнего гражданина Венгрии, который почти 5 лет скрывался от тюрьмы. На родине его разыскивали за подделку документов, которую он совершил, будучи должностным лицом.

Иностранец ехал в Украину на автомобиле. Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. В Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что иностранец находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции.

Кроме того, в пункте пропуска «Жуляны» задержали украинца, которого правоохранители Ровенской подали в розыск за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека, и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Мужчина 1972 года прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него тоже сработала одна из баз данных.

Оба задержанных пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, в Николаев доставили подозреваемого в убийстве 86-летней пенсионерки в Ингульском районе. Его экстрадировали из России и сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО.