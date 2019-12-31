Во Львовской области чиновника ГАСКа задержали за вымогательство $5,5 тысяч у бизнесмена

В городе Стрый Львовской области 30 декабря ГБР и СБУ задержали чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля, который вымогал взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По версии следствия, чиновник требовал $4 тысячи взятки у частного предпринимателя за «решение вопроса» о введении в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 квадратных метров.

«Подумав некоторое время, начальник отдела решил увеличить сумму взятки до $5,5 тысяч, с чем его и задержали. Чиновник не очень переживал о конспирации и решил получить неправомерную выгоду прямо в помещении Центра предоставления административных услуг города Стрый. В ходе обыска в служебном кабинете чиновника изъяли $12,3 тысячи», - сообщили в ГБР.

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины), ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что ранее по подозрению в систематическом взяточничестве задержали начальницу управления Николаевской мэрии.