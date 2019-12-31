В Африке пираты похитили экипаж танкера, в том числе и украинского моряка

В Камеруне вооруженные пираты напали на нефтяной танкер «Happy Lady» и похитили восьмерых членов экипажа, среди которых – один украинец, пять греков и два филиппинца.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Maritime Bulletin».

Всего на борту было 28 человек. Нападение произошло на юго-западе Камеруна, где танкер стоял на якоре с конца ноября. В тот же день пираты напали на еще два корабля возле Камеруна, еще две атаки были отражены нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Напомним, что ранее у берегов Камеруна пираты напали на судно и захватили в плен восемь украинцев.