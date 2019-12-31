В Николаеве задержали «домушника» – им оказался обвиняемый в нападении на общественника, отпущенный из-под стражи

В Николаеве 30 декабря соседи задержали вора, который около 20:00 проник в частный дом в Корабельном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Когда с крадеными вещами злоумышленник уже собирался покинуть место преступления, его заметили соседи. Они догнали вора и передали полицейским. Задержанным за кражу, соединенную с проникновением в жилище, оказался 38-летний житель Витовского района.

Задержанный был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, имеет прямое отношение к вооруженной преступной группировке и в криминальной среде носит прозвище «Копея».

В 2017 году он был исполнителем покушения на убийство николаевского общественного активиста Дениса Барашковского. Тогда его задержали, отдали под суд, но в октябре 2019 года Центральный районный суд избрал для фигуранта и его сообщника более мягкую меру пресечения – ночной домашний арест до 15 декабря. Когда срок домашнего ареста истек, обвиняемому не избрали меру пресечения. За новое преступление злоумышленнику грозит до шести лет заключения.