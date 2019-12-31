В Багдаде толпа митингующих штурмовала посольство США – американских дипломатов эвакуировали из страны

Протестующие в Багдаде штурмуют американское посольство в знак осуждения авиаударов по шиитской группировке. Они подожгли забор, устраивают массовые беспорядки.

Об этом сообщает «Страна».

Сотрудники дипломатического представительства, включая самого посла, были эвакуированы из здания и уже покинули страну.

Перед этим Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.

Как сообщает «Эхо Москвы», президент США Дональд Трамп уверен, что за беспорядками в районе американского посольства в Багдаде стоит Иран. Трамп рассчитывает на то, что иракские власти смогут защитить посольство.

Иракские силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов. Сообщается как минимум о 10 пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство».