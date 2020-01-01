В Лондоне арестовали посетителя галереи, который повредил картину Пикассо

В галерее Тейт в Лондоне посетитель порезал картину Пабло Пикассо «Бюст женщины», стоимость которой оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «BBC News».

Преступление произошло еще 30 декабря, но только сейчас о нем стало известно. Картину, написанную в 1944 году в Париже, пока убрали из экспозиции, специалисты устанавливают причиненный ущерб.

По информации издания, виновник – 20-летний Шакил Масси, его задержали и обвинили в нанесении ущерба ценному произведению искусства. После ареста его отказались отпустить под залог. Он отрицает свою вину.

Напомним, что ранее картину Пабло Пикассо «Сидящая женщина» продали на аукционе за $63 миллиона.