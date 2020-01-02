Суд арестовал банковские счета самой богатой женщины Африки – её отец 38 лет был президентом Анголы

Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш – дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Арестованы доли душ Сантуш в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola. Действия суда связаны с антикоррупционным расследованием. Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения 1 миллиарда долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш. Сама она обвинения отрицает.

По данным журнала «Forbes», душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.

Напомним, что ранее у сына африканского президента конфисковали коллекцию элитных автомобилей.