«Это борьба за рынок», - николаевский генерал Марченко назвал дело о некачественных бронежилетах «заказом»

Николаевский генерал Дмитрий Марченко, который является подозреваемым в деле о некачественных бронежилетах, назвал это дело «отстаиванием интересов» поставщиков, у которых он не принял товар для украинской армии.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Напомним, что Марченко занимает должность начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины.

- Я думаю, что это был «заказ» и отстаивание интересов обиженных поставщиков. За прошлый год контролерами нашего управления было возвращено поставщикам некачественного товара более чем на 220 миллионов гривен. Я думаю, это борьба за рынок. Речь идет о немалых деньгах, а я им мешал своей принципиальной позицией. Оправдываться мне на самом деле не за что!

- Я могу показать вам кучу жалоб на меня от директора предприятия, которое поставляло те бронежилеты. Он постоянно писал, что я якобы «предвзято отношусь к его предприятию», «превышаю свои полномочия при проверке на качество» и «умышленно затягивают принятие». Такие жалобы он писал и в прокуратуру, но они их не видели. Одна из жалоб была направлена ​​даже в СНБО. Заместитель секретаря СНБО Украины генерал Кривонос лично разбирался в деле. Есть соответствующий протокол, - заявил Марченко.

Он также заявил, что не требовал и не получал деньги от поставщиков продукции для ВСУ.

- Совесть моя чиста и нет у них никаких доказательств. Есть только нарезка громких фраз, которыми они манипулируют, и создают ложное общественное мнение! Есть множество документов, которые они изъяли и полностью противоречат их обвинениям и доказывают мою невиновность, - полагает Марченко.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются. По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца, генерала Дмитрия Марченко. ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны - в том, что они закупили некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще двум выходцам из Николаевской области - первому заместителю Марченко Сергею Почтаренко и Михаилу Коморянскому, который также является подчиненным николаевского генерала.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен, за генерала залог внесли 17 декабря.