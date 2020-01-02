В России в квартире героя известного мема обнаружили мертвую девушку

В России в квартире на Загородном проспекте полиция обнаружила труп 17-летней девушки, которая сожительствовала с 24-летним парнем.

Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девушка могла скончаться в результате передозировки лекарствами, но явных доказательств этого пока нет.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал, что она не виделась с бойфрендом около двух недель, так как тот был в отъезде. Когда вернулся, нашёл квартиру открытой. Внутри был труп. Известно, что накануне погибшая общалась с родителями по телефону. Антидепрессанты девушка не принимала, что могло послужить причиной ухода из жизни – пока неизвестно. Тело направлено на экспертизу.

Девушка проживала с молодым человеком, имя которого Антон Сидоров совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара». Это видео, в котором полный мальчик рассказывает анекдот, а потом дьявольски хохочет.

Напомним, что ранее российский профессор, жестоко убивший свою аспирантку, пытался покончить с собой.