В Мексике на тюремном футбольном матче погибли 16 человек, ещё пять, среди которых были дети, пострадали

На футбольном матче в мексиканской тюрьме в Сьенгилье погибли 16 человек и пять были ранены.
Об этом сообщают Лига.Новости, ссылаясь на Sopitas.
Соревновались команды картеля Гольфо и группировки Лос Сетас, что, по мнению издания, говорит само за себя. Убийства предположительно были совершены холодным оружием.
Среди зрителей были родственники и друзья заключенных, все погибшие были заключенными, но среди раненых есть дети, которые находились среди посетителей. Драка продолжалась более двух с половиной часов, пока полиции не удалось навести порядок.
Ранее сообщалось, что в Мексике за один день зарегистрировали 127 умышленных убийств.