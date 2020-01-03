В Мексике на тюремном футбольном матче погибли 16 человек, ещё пять, среди которых были дети, пострадали

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На футбольном матче в мексиканской тюрьме в Сьенгилье погибли 16 человек и пять были ранены.

Об этом сообщают Лига.Новости, ссылаясь на Sopitas.

Соревновались команды картеля Гольфо и группировки Лос Сетас, что, по мнению издания, говорит само за себя. Убийства предположительно были совершены холодным оружием.

Среди зрителей были родственники и друзья заключенных, все погибшие были заключенными, но среди раненых есть дети, которые находились среди посетителей. Драка продолжалась более двух с половиной часов, пока полиции не удалось навести порядок. 

Ранее сообщалось, что в Мексике за один день зарегистрировали 127 умышленных убийств.

Мила Волкова

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