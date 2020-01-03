Николаевец до смерти избил свою жену и пошёл отдыхать с друзьями – спустя несколько суток он пришёл в полицию с адвокатом

Житель Николаева в понедельник, 30 декабря, убил свою жену и несколько суток прожил с её телом в одной квартире, прежде чем сдаться полиции.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 2 января, около 18:00 в Центральный отдел полиции в сопровождении адвоката обратился 62-летний местный житель и сообщил о смерти своей жены.

Рассказывая об обстоятельствах происшествия мужчина отметил, что 30 декабря между ним и его 40-летней женой возник бытовой конфликт, в ходе которого он сначала руками, а потом деревянной палкой нанёс женщине телесные повреждения. Когда от побоев она перестала подавать признаки жизни, оставил ее в квартире и пошел к друзьям отдыхать.

По его словам, заявлять о том, что произошло в полицию он решил только тогда, когда встретится со своим адвокатом, а в ожидании его возвращения несколько суток жил в квартире вместе с погибшей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Полицейские изъяли орудие преступления - деревянную палку и другие вещественные доказательства.

Для установления причины смерти тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что женщине были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в преступлении. Его действия квалифицируются по признакам части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

Ведется следствие. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения. За совершенное уголовного преступления преступнику грозит до десяти лет заключения.

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