По Багдаду нанесли новые смертельные авиаудары - США отрицает свою причастность

В районе Эт-Таджи на севере Багдада (Ирак) на кортеж автомобилей сбросили авиабомбы.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В результате атака погибли шесть человек, еще трое оказались тяжело ранеными в госпиталях. Два автомобиля полностью уничтожил огонь.

По данным местных СМИ, авиаудар нанесли вооруженные силы США, чтобы ликвидировать одного из командиров шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааб». При этом, в проиранской группировке «Хашд аш-Шааби», также известном как «Народные мобилизационные силы», опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

Утром 4 января полковник Майлс Кеггинс - официальный представитель штаба операции «Несокрушимая решительность», которую США проводит в Ираке, заявил, что Белый дом не причастен к авиаудару.

«Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», - написал Кеггинс.

Заметим, новый мощный авиаудар совершили за несколько часов до запланированного в Багдаде траурного марша в честь убитого 3 января Касема Сулеймани и заместителя главаря «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандиса.

Напомним, что в Багдаде митингующие сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны».

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

Также сообщалось, что США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде.

После этого, ночью 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира. В частности, власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами «Кудс».

В свою очередь, государственный департамент Соединенных Штатов настоятельно рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ирак из-за напряженной ситуации в регионе.