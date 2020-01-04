На Хмельнитчине пьяный мужчина избил свою жену и напал на полицейского, который приехал его задержать

В селе Немичинцы Хмельницкого района в пятницу, 3 января, мужчина напал на полицейского, который приехал защитить его жену от избиения.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Около 5:00 группа реагирования патрульной полиции Хмельницкого райотдела выехала на сообщение 21-летней женщины о семейном конфликте. Она просила защитить ее от гражданского мужа, который пьяным вернулся домой и бьет ее.

Прибыв на место происшествия, полицейский попытался успокоить дебошира, но тот вел себя агрессивно. В ответ на замечание мужчина набросился на инспектора, нанеся ему несколько ударов ногой в голову и по туловищу. После этого злоумышленник повредил ударом ноги правое заднее крыло служебного автомобиля «Skoda Rapid».

Несмотря на сопротивление, работники полиции задержали правонарушителя. Сейчас ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина избил двух полицейских в здании суда.