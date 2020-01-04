В Херсонской области мужчина избил свою жену и дочь, после чего пытался выпрыгнуть с седьмого этажа, на повис на балконе

В Херсонской области пьяный мужчина избил свою жену и дочь, после чего пытался убежать от патрульных через балкон на седьмом этаже, но повис на конструкции.

Об этом сообщают в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

Женщина сообщила в Херсонский отдел полиции о семейной ссоре и о том, что в соседней квартире плачут дети. На вызов прибыла мобильная группа полиции по противодействию домашнему насилию.

Ссора в квартире продолжалась, однако входные двери никто не открывал. Учитывая, что в доме находились несовершеннолетние дети, правоохранители вызвали спасателей для демонтажа дверей.

При появлении полицейских нетрезвый дебошир выбежал на балкон и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа. Однако он зацепился одеждой за конструктивные элементы балкона. Так как мужчина продолжал вести себя агрессивно, полицейские начали переговоры с ним и, воспользовавшись моментом, сняли его с балкона.

Выяснилось, что отец четырех детей сначала избил жену, а потом начал бить 14-летнюю дочь. Мать в этот момент тоже была выпившая. Несовершеннолетние проживали в антисанитарных условиях, поэтому сейчас дети находятся в приюте.

В отношении матери полицейские составили административный протокол по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») КУоАП. В то же время обидчику за совершение насилия в семье грозит уголовная ответственность. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 126-1 («Домашнее насилие») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что николаевец до смерти избил свою жену и пошёл отдыхать с друзьями – спустя несколько суток он пришёл в полицию с адвокатом.