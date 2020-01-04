В Киеве пьяная работница МВД вместе с мужем пыталась выбить дверь в квартиру женщины и напала на патрульных

В ночь с 1 на 2 января в Деснянском районе Киева пьяная работница МВД вместе с мужем пытались выбить дверь в квартиру женщины, а после напали на прибывших патрульных.

Об этом пишет Информатор, ссылаясь на собственные источники.

Жительница дома на улице Викентия Беретти, 14 сообщила в полицию, что неизвестные выбивают дверь в ее квартиру и представляются сотрудниками МВД. На месте патрульные обнаружили женщину и двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения. Те сообщились, что пытаются попасть в квартиру к наркоманам, которые не дают им спокойно праздновать Новый год.

Один из мужчин представился бывшим сотрудником МВД, а при себе у него был предмет, похожий на травматический пистолет. Он вел себя агрессивно, а после сорвал с одного из копов нагрудную камеру и начал ломать устройство. Когда на агрессора надевали наручники, его жена подошла сзади к патрульной, схватила и швырнула девушку на пол. У пострадавшей обнаружили симптомы, похожие на сотрясение мозга.

По имеющейся информации, задержанные супруги имеют отношение к полиции. Мужчина ранее служил в органах, а его жена, нанесшая травмы патрульной, является действующим сотрудником Нацполиции. Предварительно, она работает в управлении мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины.

На мужчину составили протокол за умышленное повреждение имущества, а его супругу задержали по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношение сотрудника полиции»).

Подозреваемые угрожали патрульным связями в полиции, обвиняя тех в использовании спецсредств. А когда задержанную доставляли в управление полиции, то мужчины бросались под служебное авто, заявляя, что патрульные совершили на них наезд. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный прохожий напал на патрульных, которые приехали утихомирить собачницу, натравившую на людей питбуля.