МВД получило первые одномоторные вертолеты Н125 по контракту с Airbus Helicopter

В пятницу, 3 января, в Украину прилетели два вертолета от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины. Они были получены в рамках межправительственного соглашения Украины и Франции для единой системы авиационной безопасности и защиты.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава.

«Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники», - сказал Яровой.

В свою очередь Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что по сравнению с Ми-8, на вооружении ГПСУ сейчас, новый экземпляр экономичный в 4-5 раз.

«Мы сможем на одном и том же количестве горючего осуществить в 5 раз больше вылетов. У Госпогранслужбы действительно есть потребность в таком небольшом, маневренном, экономичном вертолете, который можно использовать ежедневно. С использованием данного типа вертолетов мы достигаем главного - постоянного присутствия в воздухе и оперативности реагирования на изменения обстановки на государственной границе. Мы очень довольны, потому что это современный, надежный вертолет», - сказал Дейнеко.

Он добавил, что ГПСУ получит 24 таких машины, в разной комплектации, но такой модели.

«Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развернуть еще две эскадрильи пилотов. Но это будет тогда, когда мы получим график поступления новых вертолетов », - отметил он.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

«В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора и длительное время находится в воздухе без дозаправки», - рассказал Гончаров.

Напомним, что в 2018 году МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов.