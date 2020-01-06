В Одессе суд закрыл дело 20-летней давности о контрабанде трех тонн марихуаны – за это время наркотик уже испортился

Фото: СБУ Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и закрыл уголовное производство, открытое по факту контрабанды больше 3 тонн марихуаны, которая была выявлена в 2000 году в Ильичевском морском рыбном порту.

Об этом пишет «Думская».

Наркотик находился на борту прибывшего из Румынии судна Tropical Land — в ящиках из-под бананов. Груз был отправлен колумбийской фирмой PROMOTORA BANANERA S.A.

Дело закрыли на основании пункта 3-1, части 1 статьи 284 Уголовного Процессуального Кодекса Украины – в связи с тем, что не удалось установить лицо, совершившее уголовное правонарушение, и окончанием сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«В ходе допросов в качестве свидетелей капитана и членов экипажа теплохода Tropіcal Land и представителей фирмы Dole (американская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель фруктов и овощей, — Ред.) их причастность к совершению данного преступления не установлена, — отмечается в декабрьском определении следственного судьи Анатолия Деруса. — Следствием также установлено, что теплоход Tropіcal Land не оборудован приспособлениями для сокрытия предметов контрабанды, а наркотические средства были спрятаны непосредственно среди бананов. Члены экипажа теплохода в погрузочно-разгрузочных работах участия не принимали».

Наркотик все эти годы лежал в камере хранения вещественных доказательств УСБУ. Еще в 2002-м году специалисты установили, что условия там далеки от идеальных и марихуана испортилась – все три тонны. Много лет борцы с наркоторговлей добивались разрешения на уничтожение товара, но получили его только этой весной — соответствующее определение вынес в мае все тот же судья Дерус.

Именно эти наркотики 18 декабря сожгли в Одессе. Уничтожению подверглись оптовые партии марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет 100 миллионов долларов США.