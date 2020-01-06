В Корабельном районе Николаева двое «домушников» в балаклавах обокрали частный дом

Вечером в воскресенье, 5 января, в Корабельном районе Николаева двое «домушников» проникли на территорию частного домовладения.

Фото неизвестных «Преступности.НЕТ» предоставили местные жители.

Инцидент произошел в одном из частных домов по улице Менделеева около 18:00, когда хозяева отсутствовали. Лица обоих мужчина были закрыты – они надели балаклавы. Также злоумышленники были одеты в спортивную одежду. Мужчины проникли в частное домовладение и совершили кражу.

Владельцы дома вызвали на место происшествия полицию. Следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции провела первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

Напомним, как в Николаеве уголовный розыск пресек деятельность «гастролеров» из Одесской области, которые занимались квартирными кражами.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве полицейские задержали двоих братьев, которые на протяжении шести месяцев совершали кражи из дачных домов. 35-летние братья-близнецы, проживающие в областном центре, неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас они являются участниками судебного разбирательства в качестве обвиняемых за совершение аналогичных преступлений в Витовском районе. На счету подозреваемых несколько десятков таких преступлений.

Напомним, что в Николаеве задержали «домушника» – им оказался обвиняемый в нападении на общественника, отпущенный из-под стражи.

Кроме того, напомним, как группу из четырех квартирных воров задержали 29 мая на «перегоне». Ею руководил ранее судимый за кражи 34-летний мужчина, который «позиционирует себя, как лицо, имеющее определенное влияние в криминальной среде».