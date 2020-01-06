В Одессе на вокзале полиция задержала подозреваемых в убийстве девушек, чьи тела нашли в арендованной квартире в Киеве

В понедельник, 6 января, в Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве двоих девушек в столичной квартире.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Как известно, 4 января тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Позже стало известно, что подозреваемых в убийстве двух девушек, тела которых обнаружили в арендованной квартире в Киеве, объявили в розыск. Первым назван Ксьондзик Сергей Дмитриевич, 1985 года рождения. Он из села Любитов, что в Ковельском районе Волынской области. Ранее неоднократно судимый. Также в розыск объявлена Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения. Она родилась в селе Липняжка, что в Кировоградской области.

Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования.