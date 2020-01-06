В Одессе мужчина зарезал соседку, которая долго открывала ему двери, когда он хотел ее поздравить с праздниками

Фото - иллюстрация В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес смертельные ранения своей соседке.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Своей причастности к совершенному молодой человек не отрицает. По словам злоумышленника, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом. После этого 44-летняя женщина получила удар ножом в живот. С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, как на Николаевщине дали 7,5 лет тюрьмы мужчине, который на день рождения дочери убил двумя ударами головой собутыльника, пристававшего к его слепой сестре.