Подоозреваемый в убийстве двух девушек в столичной квартире ранее отбыл наказание за изнасилование

Задержанный по подозрению в жестоком убийстве двух девушек в Подольском районе Киева отбыл срок за изнасилование.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил в комментарии «ТСН».

«Этот человек был ранее судим за изнасилование. Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить», - сказал он.

По словам Крищенко, мотивы убийства окончательно не выяснены. Полиция предполагает, что в съемной квартире могла возникнуть ссора, которая привела к таким трагическим последствиям.

«У полиции, у следователя, процессуального руководителя прокуратуры Киева есть сутки до завтрашнего утра сообщить им о подозрении», - добавил он.

Как известно, 4 января тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Позже стало выяснилось, что подозреваемых в убийстве двух девушек, тела которых обнаружили в арендованной квартире в Киеве, объявили в розыск. Первым назван Ксьондзик Сергей Дмитриевич, 1985 года рождения. Он из села Любитов, что в Ковельском районе Волынской области. Ранее неоднократно судимый. Также в розыск объявлена Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения. Она родилась в селе Липняжка, что в Кировоградской области.

Подозреваемых в двойном убийстве полицейские задержали 6 января на одесском железнодорожном вокзале.