На Одесчине двух пограничников приговорили к месяцу гауптвахты за то, что они под подушкой хранили амфетамин

Белгород-Днестровский горрайонный суд вынес приговор двум солдатам, которые купили амфетамин и прятали его под подушкой на территории отдела пограничной службы.

Об этом пишет «Бессарабия информ».

Согласно материалам дела, солдаты заказали амфетамин в Telegram вечером 2 сентября 2019 года. Они оплатили 5 г вещества и в дальнейшем должны были забрать его на «Новой почте». Через несколько дней их посылку взял младший сержант и, не зная, что там находится, передал ее парням. Тогда солдаты спрятали амфетамин под подушку и хранили его там до 9 сентября. В тот день их «тайну» раскрыли.

За хранение наркотиков без цели сбыта парней приговорили к месяцу ареста на гауптвахте.

Кроме того, их обязали заплатить 1 884 гривны, которые государство потратило на экспертизу.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих Госпогранслужбы на сбыте наркотиков.