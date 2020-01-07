«Накачивал наркотиками и снимал на телефон»: В Британии мужчину приговорили к пожизненному заключению за более 150 случаев изнасилования

Суд в Великобритании признал Рейнхарда Синагу виновным в 159 случаях сексуального насилия, из них — 136 случаев изнасилования против 48 мужчин. Синагу приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает BBC.

Суд признал, что 36-летний аспирант и гражданин Индонезии заманивал 48 мужчин из клубов Манчестера в свою квартиру. Он предлагал пострадавшим наркотики и пока они были без сознания нападал на них и снимал это на телефон. Некоторые пострадавшие не вспомнили того, что произошло, и узнали об изнасиловании только после того, как правоохранители показали им соответствующие записи.

В полиции заявили, что доказательства по меньшей мере от 190 пострадавших от действий Синагу. Впрочем, пока не удалось установить личности всех пострадавших.

Также правоохранители считают, что человек продолжал бы нападения, если бы в 2017 году одна из жертв не проснулась и не вызвала полицию. Отмечается, что Синага хранил вещи своих жертв в качестве трофеев и пытался найти мужчин в Facebook.

Судебный процесс по Синагу длился 18 месяцев и касался преступлений с января 2015 года до июнь 2017 года. С 2018 года аспирант уже отбывал пожизненное наказание с минимальным сроком заключения в 20 лет за изнасилование 25 мужчин. Теперь мужчину приговорили к еще одному пожизненному заключению с минимальным сроком в 30 лет за сексуальные преступления против еще 23 мужчин.

Представитель Королевской прокурорской службы Иен Раштон назвал Синагу «наиболее плодотворным насильником в британской юридической истории».