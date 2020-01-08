Чиновники Министерства молодежи и спорта годами позволяли разворовывать деньги на спортивные мероприятия, – Счетная палата

Ревизоры выяснили, что 90% средств, выделенных за 2,5 года ряду общественных объединений на проведение спортивных мероприятий, тратились не по назначению.

Об этом сообщает Счетная палата.

По данным палаты, средства, выделяемые Министерству молодежи и спорта на финансовую поддержку общественных организаций физкультурно-спортивного направления, тратили не на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, а на фактическое содержание этих организаций.

Между тем, ежегодно объем финансовой поддержки общественных организаций физкультурно-спортивного направления увеличивался — всего в течение 2017-2018 годов и первого полугодия 2019 года в министерстве выделили на это почти 159 млн гривен.

В 2017-2018 годах Минспорт, как главный распорядитель бюджетных средств, определило восемь общественных организаций, которые должны были отвечать за подготовку бюджетных предложений. Это ОО «НОК Украины», СОО «СК Украины», ОО «ВФСО «Украина», ПОВГ «ФСО «Украина», ОО «ФСО «Спартак», ЦВШСМ «ФСО «Спартак», ОО «ВФСО «Колос» и ЦШВСМ «ВФСО «Колос». Все они включены в сеть получателей средств государственного бюджета.

Аудит установил, что за это время общественные организации из-за отсутствия контроля со стороны Минспорта незаконно растратили более 59 млн гривен. Кроме того, бюджетную программу поддержки общественных организаций физкультурно-спортивного направления признали неэффективной.

В течение 2,5 года из-за отсутствия со стороны Минспорта контроля организации по незаконным схемам растратили 7,2 млн гривен на приобретение работ и товаров.

Напомним, ранее СБУ разоблачила чиновников Министерства молодежи и спорта Украины, которые закупали сомнительные препараты на сумму более ₴8 миллионов