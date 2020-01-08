В Николаеве на автозаправке у мужчины из автомобиля украли 70 тысяч гривен и пистолет

В Николаеве 5 января на автозаправочной станции «ОККО» у мужчины из автомобиля украли денежные средства и оружие.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Мужчина заехал за заправку, что расположена на улице Генерала Карпенко, вечером 5 января, оставив автомобиль, он зашел в помещение, после чего вышел, сел в авто и уехал. Позже он заметил, что из транспортного средства были украдены денежные средства в размере 70 тысяч гривен и зарегистрированный на него травматический пистолет «Форт-12».

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 185 («Кража») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как в Южноукраинске из припаркованного автомобиля украли документы и ₴50 тысяч.