В Киеве мужчина, пытаясь изнасиловать девушку, избил и изрезал её ножом – его разыскивает полиция

В Киеве разыскивают мужчину, который в ночь на среду, 8 января, изрезал ножом, избил и пытался изнасиловать девушку.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В 00:20 в полицию сообщили, что на проспекте Лобановского избили девушку и пытались изнасиловать. На вызов выехала «скорая», патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом.

Девушка смогла вырваться и дойти домой, а фигурант скрылся. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 15 пункт 10 части 2 статьи 115 («Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

Свидетелей происшествия или тех, кто имеет информацию об этой ситуации или узнал человека, изображенного на фото, просят позвонить на 102 или по телефону: (044) 525-65-60.

Ранее сообщалось, что на Одесчине ранее судимый мужчина напоил несовершеннолетнюю пивом, а потом изнасиловал, угрожая расправой.