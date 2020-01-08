На Киевщине мужчина хотел спрыгнуть с крыши двухэтажного дома с дочерью на руках – их успели спасти

В городе Бровары сотрудники полиции спасли 4-летнюю девочку и ее отца, который хотел покончить жизнь самоубийством после смерти супруги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По спецлинии 102 поступило сообщение от соседей о том, что по улице Бандеры на крыше своего двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках.

Уже через несколько минут группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу. Полицейские также вызвали спасателей и медицинскую помощь.

Патрульные уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, однако сам остался на крыше с намерением покончить жизнь самоубийством.

Пока ехали сотрудники ГСЧС, полицейские и вели переговоры с молодым человеком.

Спасатели сняли с крыши мужчину и таким образом спасли ему жизнь. 4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.

Как стало известно, мужчина намеревался покончить с собой, поскольку его жена недавно умерла.

Напомним, как в Измаиле покончил с собой 20-летний студент – причиной самоубийства мог стать конфликт с директором студгородка.