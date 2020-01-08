В Днепре четырех «черных риелторов» приговорили к пожизненному заключению за убийство девяти человек

Индустриальный районный суд Днепра приговорил бывшего адвоката Валерия Копытца к пожизненному лишению свободы. С ним также осуждены еще 6 его сообщников.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Копытец – бывший следователь милиции, а на момент совершения преступлений в 2008-2011 гг. работал адвокатом. Именно он, по версии обвинения, руководил преступной деятельностью, подбирал старых или просто одиноких людей, которые злоупотребляли спиртным, искал покупателей на захваченное имущество и распределял доходы между членами организации. Его правой рукой был человек, который в 2014 году умер в СИЗО от легочно-сердечной недостаточности.

На скамье подсудимых с адвокатом оказались шесть человек, которые собирали информацию о пострадавших, обеспечивали транспорт, непосредственно убивали и принимали меры к сокрытию следов преступлений, выступали в роли подставных покупателей, наследников, продавцов при переоформлении имущества пострадавших, женщина-руководитель агентства недвижимости.

Из этой группы трех человек также приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Женщину из агентства недвижимости приговорили к 7 годам тюрьмы, из которых она по «закону Савченко» отбыла 6, поскольку в 2011-2013 содержалась в СИЗО. Еще двум мужчинам дали 5 и 5,5 лет тюрьмы и считается, что они уже отбыли этот срок. В приговоре говорится о 10 эпизодах преступлений, совершенных с июля 2008 по март 2011 года. Среди них – убийства 9 человек.

Так, один из участников преступной группы знакомился с жертвой, предлагал уход или помощь в продаже жилья. Иногда прибегали и к откровенным угрозам. Жертве приносили еду и спиртное, втирались в доверие, убеждали выдать доверенность на продажу квартиры или подделывали такую ​​доверенность. После продажи недвижимости человека вывозили и убивали.

Напомним, что ранее СБУ задержала в Бердянске «черных риелторов», которые заставляли инвалидов и пенсионеров переписывать на них свое жилье.