Полиция Донецкой области потратила 300 тысяч гривен на оперативные закупки, чтобы задержать наркоторговцев

В Запорожье задержали четырех членов этнической преступной группы за изготовление и сбыт метадона в особо крупных размерах. У наркодельцов провели оперативные закупки на сумму более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Наркоторговцы организовали канал поставок метадона из Запорожской области в Донецкую. Они создали в Запорожье нарколабораторию, где изготовляли большие партии метадона.

Во время спецоперации четверо наркодельцов были задержаны при попытке реализации метадона. При обысках в домах у задержанных и других лиц, причастных к наркобизнесу, изъяли крупную партию метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновики, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Членам группировки грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что николаевская полиция за год изъяла более 100 килограммов наркотиков.