Членов ОПГ псевдопродавцов машин и сельхозтехники, которых возглавляла уроженка Николаевщины, отдали под суд

В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению пятерых человек, которые в составе организованной преступной группы путем обмана завладели средствами граждан на сумму свыше 500 тысяч гривен. Организатором ОПГ оказалась 33-летняя уроженка Николаевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как известно, мошенников, которые наживались на якобы продаже автомобилей и сельскохозяйственной техники, задержали в апреле 2019 года. ОПГ действовала с 2017 года на территории Киева, Запорожской и Николаевской областей.

Для реализации преступной схемы уроженка Николаевщины снимала офисные помещения и создала ряд фиктивных предприятий. Согласно распределению ролей участники группы размещали на популярных интернет-сайтах объявления о продаже транспортных средств по ценам ниже среднерыночных.

Потенциальных клиентов, которые приходили в офис, менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи транспортного средства с обязательной предоплатой в размере от 30 до 50% от его стоимости. Однако, получив от потерпевших средства, работники офиса отвлекали их внимание и давали на подпись другой договор, который вообще не касался этой сделки. Лишь впоследствии, ознакомившись с документами, пострадавшие узнавали, что оплатили только услуги этого общества или взяли у них кредит.

Таким образом с октября 2017 по апрель 2019 злоумышленники завладели средствами граждан на сумму свыше 500 тысяч гривен.

Обвинительный акт по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество») направили в Подольский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в октябре 2018 года в Николаеве полиция задержала злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей и действовали по такой же схеме. Орудовали аферисты течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины. Сумма нанесенного мошенниками ущерба сейчас на тот том этапе расследования уже превышала четыре миллиона гривен, но полиция продолжала устанавливать возможных участников преступной группы и их жертв.