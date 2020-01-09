В Киеве оперативники задержали «вора в законе», который нелегально попал в Украину – его намерены выдворить с запретом на въезд на пять лет

"Камо Московский" В воскресенье, 5 января, оперативники задержали в Киеве 57-летнего уроженца Грузии и гражданина Российской Федерации «Камо Московского», который был коронован в 1983 году в Тбилиси и имел статус «вора в законе».

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

«Камо Московский» неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

С целью избежания уголовной ответственности за свой статус «Камо Московский» приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу.

Чтобы не допустить реализации преступных планов «вора в законе», правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. 5 января оперативники задержали его.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда «вора в законе» на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Напомним, что недавно полиция выдворила за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский».

Как известно, Президент Зеленский внес в Раду законопроект о «преступном сообществе» – за статус «вора в законе» можно сесть до 10 лет и лишиться всего имущества.

А в конце декабря 2019 года на Херсонщине полиция со спецназом задержали «вора в законе» из России, которому запрещено въезжать в Украину.