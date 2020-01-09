Экс-замминистра МЧС подозревают в растрате ₴23,7 миллионов на махинациях с жильем

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Бывший высокопоставленный чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем МЧС, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 квадратных метров жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.

Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в городе Ирпене Киевской области.

«Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство по Киевской области на 23,7 миллиона гривен меньше чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве», – отметили в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как в марте 2015 года глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

Экс-чиновников подозревали в использовании служебного положения и нанесении ущерба государствув свыше 6,5 миллионов гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.

26 апреля 2018 года суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского. 7 августа Апелляционный суд подтвердил законность восстановления в должности скандального экс-главы ГСЧС Бочковского.

В январе 2019 года ГБР открыло дело против Кабмина за невыполнение решения суда о восстановлении Бочковского на должности главы ГСЧС.