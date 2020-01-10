На Киевщине женщину подстрелили на улице из арбалета

В Борисполе неизвестный ранил из арбалета женщину, которая шла пол улице.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела возле себя стрелу с металлическим наконечником.

Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели. Пострадавшую с ранением запястья левой руки доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному событию. Также полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след «стрелков».

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок уточнил, что пострадавшей, работнице местного управления образования Нине Ковадло, летящая стрела пробила ладонь и потом попала в соседний автомобиль. Он предполагает, что стреляли из дома напротив и отдельно возмутился, что рядом возле места, в направлении которого стреляли, находится детская площадка.

Напомним, как в Германии расследуют загадочное убийство пятерых человек – они могли принадлежать к «средневековому культу». Некоторым жертвам прострелили сердце из арбалета.