В Херсоне жительницу Николаева поймали на воровстве деликатесов и дорогого алкоголя – ее к этому подталкивал сожитель

В Херсоне на кражах дорогого алкоголя и еды уличили жительницу Николаева – она говорит, что пошла на воровство ради мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В отделение полиции поступило сообщение от охранника супермаркета. Он рассказал, что посетительница не рассчиталась за товар и пыталась выйти незамеченной. Под курткой у нее обнаружили деликатесные продукты и дорогой алкоголь.

Женщину доставили в Днепровское отделение полиции для установления его личности. Злоумышленницей оказалась безработная 35-летняя жительница Николаева. В Херсоне она проживала в сожителя. Также установлено, что женщина совершила две кражи из других магазинов, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Женщина объяснила, что на совершение преступлений его подстрекал сожитель, и она это совершала ради него.

Открыты уголовные производства по части 2 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины, что наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, как николаевец пытался украсть деньги из кафе, чтобы на 8 марта сделать подарок своей возлюбленной.