В Сумской области полиция нашла мешки с телами животных, которые умерли от ножевых ранений – преступников разыскивают

В Шостке полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения мешков с телами собак и мертвых котов со следами насильственной смерти.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Так, в полицию поступила информация об обнаружении на одном из мусорных площадок города мешков с мертвыми животными. Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешках находятся тела собак - на каждом из них имеется по одному ножевому ранению, что, очевидно, и стало причиной смерти животных.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»), в рамках которых назначен ряд экспертных исследований и ведутся следственные действия.

«Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных. И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии «102» любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем», - рассказал Сергей Каверсун, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции.

Также в полиции ведется следствие еще по нескольким фактам выявления погибшими нескольких котов - мертвые животные в разных районах города были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти.

В данном случае открыто еще одно уголовное производство, в рамках которого предназначены экспертные исследования и ведутся поиски злоумышленников.

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