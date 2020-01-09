Аферист выманил у николаевца 108 тысяч гривен при покупке дизтоплива

В Николаеве мужчина увидел на сайте объявление по продаже дизельного топлива и стал жертвой мошенника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Связавшись с продавцом и обсудив все условия, мужчина перечислил на указанный банковский счет 108 тысяч гривен, после чего связь оборвалась.

Аналогичным образом потерял около 8 тысяч гривен еще один николаевец, который намеревался приобрести через интернет автомобиль «Mercedes Vito». Указанную сумму он перечислил на банковскую карточку мошенника в качестве задатка.

А жительница Корабельного района пострадала от телефонных мошенников. Женщина сообщила, что получила звонок от человека, который представился работником банка. Под предлогом проведения операции по кредитной карточке он узнал персональные данные, пароль и пин-код женщины, в результате чего жительница Николаева лишилась 69 тысяч гривен.

«Полиция просит граждан быть осторожными и осмотрительными при осуществлении платежей и интернет-покупок. А в случае получения телефонного звонка от сотрудников банков или лиц, которые себя за них выдают, ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, информацию о банковской карточке и не перечисляйте никому деньги», - отмечено в сообщении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что членов ОПГ псевдопродавцов машин и сельхозтехники, которых возглавляла уроженка Николаевщины, отдали под суд.