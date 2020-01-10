На Волыни задержали на взятке главу сельсовета – он требовал $6 тысяч за выделение участка земли

В Волынской области полиция задержала главу сельсовета и посредника на получении взятки.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Глава сельсовета наладил коррупционную схему решения земельных вопросов. К противоправной деятельности в качестве посредника он привлек руководителя коммерческой структуры – сертифицированного инженера-землеустроителя.

За беспрепятственное выделение в собственность земельного участка гражданин должен был заплатить 6 тысяч долларов «вознаграждения». В случае отказа председатель сельсовета грозил ему затягиванием процесса или отрицательным решением вопроса.

В конце декабря прошлого года сельский голова через землеустроителя получил первую часть неправомерной выгоды – 5 тысяч гривен посредник забрал себе, а тысячу долларов передал чиновнику. 8 января посредник получил второй «транш» - 3,5 тысячи долларов США. После передачи средств главе сельсовета оба подозреваемых были задержаны дома у чиновника.

Напомним, что ранее по подозрению в систематическом взяточничестве задержали начальницу управления Николаевской мэрии.